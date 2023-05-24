Мощная магнитная буря накрыла Землю

Главное: Нашу планету накрыла сильная магнитная буря, которая продлится четыре дня. Следующая мощная буря ожидается 28 мая.

Детали: Землю накрыла длительная магнитная буря. Она началась со вторника, 23 мая и продлится до 26 мая. Об этом сообщил Meteoagent.

Пик солнечной активности выпадет на 24-е число — в этот день мощность бури достигнет пяти баллов. В остальные дни уровень активности Солнца составит четыре балла.

В последнем месяце мая ожидается еще одна магнитная буря, она выпадает на 28 число и достигнет мощности в четыре балла.

В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

— подавленное настроение и раздражительность;

— повышение или понижение артериального давления;

— нарушение сна;

— боль в суставах;

— апатия или тревога;

— головная боль и головокружение;

— обострение хронических заболеваний.

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