Мощная магнитная буря накрыла Землю

Главное: Нашу планету накрыла сильная магнитная буря, которая продлится четыре дня. Следующая мощная буря ожидается 28 мая.
Детали: Землю накрыла длительная магнитная буря. Она началась со вторника, 23 мая и продлится до 26 мая. Об этом сообщил Meteoagent.
Пик солнечной активности выпадет на 24-е число — в этот день мощность бури достигнет пяти баллов. В остальные дни уровень активности Солнца составит четыре балла.
В последнем месяце мая ожидается еще одна магнитная буря, она выпадает на 28 число и достигнет мощности в четыре балла.
В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:
— подавленное настроение и раздражительность;
— повышение или понижение артериального давления;
— нарушение сна;
— боль в суставах;
— апатия или тревога;
— головная боль и головокружение;
— обострение хронических заболеваний.
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