Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 204 760 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 204 760 солдат. Уничтожено 3 792 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 24 мая.

Сообщается, что погибли уже 204 760 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 792 танка, 7 424 боевые бронированные машины, 3 339 артиллерийских систем, 570 реактивных систем залпового огня, 327 средств ПВО, 309 самолетов, 296 вертолетов, 2 871 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 015 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 146 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 440 единиц специальной техники.

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