Шольц рассказал, чем завершится война в Украине

Главное: Олаф Шольц заявил, что война завершится вступлением Украины в ЕС. Он уверен, что России не удастся одержать победу в войне против Украины.

Детали: Война России против Украины закончится тем, что наша страна станет полноправным членом Евросоюза. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Die Welt.

По словам главы немецкого правительства, он уверен в том, что России не удастся одержать победу в войне против Украины.

«Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз в качестве полноправного члена», — подчеркнул Шольц.

Он также отметил, что его партия социал-демократов, которая сейчас входит в правящую коалицию, поддерживает действие в Европе принципов неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

В тему: Вначале февраля председатель Еврокомитета Бундестага высказался за вступление Украины в ЕС в течение 5-6 лет.