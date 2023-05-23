Украина получила очередной крупный транш от ЕС

Главное: Украина продолжает получать финансовую помощь. Еще полтора миллиарда евро от ЕС.

Детали: Украина продолжает получать финансовую помощь от ЕС. Европейская комиссия выделила нашей стране уже четвертый транш макрофинансовой помощи.

Его размер – полтора миллиарда евро.

Об этом поведал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Деньги были отправлены в рамках кредитной программы MFA+, которая предусматривает выполнение определенных условий и не связана с мониторинговой программой МВФ.

Он отметил: «Эта регулярная поддержка ЕС помогает Украине удовлетворить финансовые потребности, как выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры».

Информируется, что выплаты ЕС в рамках макрофинансовой помощи в 2023-м году достигли 7,5 миллиардов евро.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что общий объем макрофинансовой помощи от ЕС составляет 18 миллиардов евро.

Всего с начала войны выделили уже 14,7 миллиарда евро.

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант также поведала: «Эта помощь позволит Украине поддерживать макроэкономическую стабильность и восстанавливать критическую инфраструктуру, разрушенную Россией в ходе войны агрессии против Украины».

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