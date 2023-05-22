В НАТО признали геноцидом преступления России против Украины

Главное: Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом. Также Ассамблея призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса.

Детали: Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ — рашизмом. Об этом сообщил председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в Facebook.

«Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ — рашизмом. Единодушно. На сессии Ассамблеи в Люксембурге мы добились принятия чрезвычайно сильной декларации, которая будет иметь далеко идущие политические последствия», — отметил он.

Кроме того, по словам Чернева, ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласовать следующие конкретные шаги для вступления Украины в НАТО.

«Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания относительно финального текста декларации учтены. Там есть и поддержка международного трибунала, и помощь Украине к победе и после нее, и осуждение идеологии рашизма, и восстановление территориальной целостности, и санкции, и репарации, и план Маршалла, и многое другое. Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами», — заявил глава делегации.

В тему: Украина признала российский режим «рашизмом».