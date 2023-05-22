В ГУР прокомментировали «тревожные» события на Белгородщине

Главное: ГУР отреагировало на события в Белгородской области. Началась операция по освобождению территорий Белгородщины от режима Путина, пояснил Андрей Юсов.

Детали: На территории страны-агрессора России в Белгородской области создается полоса безопасности для защиты украинцев. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Суспільному в понедельник, 22 мая.

«Да, сегодня Российский добровольческий корпус и Легион Свобода России, состоящие из граждан Российской Федерации, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения», — сказал Юсов.

Главное: Бойцы «Русского добровольческого корпуса» показали видео из Белгородской области, сделав важное заявление.