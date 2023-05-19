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Новости > США смогут обучить украинских пилотов на F-16 за короткий срок, — СМИ

США смогут обучить украинских пилотов на F-16 за короткий срок, — СМИ

Александр Панько
19.05.23 10:27
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США смогут обучить украинских пилотов на F-16 за короткий срок, — СМИ

Главное: США могут обучить украинских пилотов летать на F-16 за 4 месяца. Обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 займет гораздо меньше времени, чем считали в Пентагоне.

Детали: Инструкторы США смогут научить украинских пилотов летать на истребителях F-16 всего за четыре месяца. Оценки пилотов, прошедших обучение на летном тренажере, превзошли заявленные Пентагоном ожидания. Об этом сообщает издание Yahoo News, утверждающее, что получило внутреннюю оценку ВВС США.

Так, американские военные считают, что обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 займет гораздо меньше времени, чем неоднократно заявляли официальные лица Пентагона.

В документе, распространенном среди ряда союзников по НАТО, содержится подробная оценка, проведенная в конце февраля и начале марта на базе Национальной гвардии ВВС Моррис в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162-е крыло ВВС США.

Согласно оценке, два украинских летчика, один из которых был квалифицирован на МиГ-29, а другой — на Су-27, не прошли «никакой формальной подготовки» на F-16, кроме короткого ознакомления. Затем их проверили на летном тренажере, проведя девять симуляционных испытаний общей продолжительностью 11,5 часов.

Оба украинских пилота были оценены четырьмя опытными инструкторами ВВС США, каждый из которых налетал тысячи часов на самолетах F-16.

Оценка, написанная подполковником Джаредом П. Вайтом из 162-го полка, делает вывод, что украинские пилоты смогли выполнить ряд «относительно технических» маневров в смоделированных условиях, таких как посадка самолета после потери двигателя по сценарию, который называется «пламя».

«После одной демонстрации... оба пилота смогли успешно посадить самолет по схеме имитации пламени (SFO). Это относительно технический навык, который должен постоянно отрабатываться на протяжении всей карьеры пилота F-16», — говорится в документе.

Оба пилота также смогли «выполнить имитацию атаки, основываясь на параметрах, переданных во время полета на тренажере».

В тему: Бельгия готова учить украинцев пилотировать истребители F-16. Но есть одно «но».

Тэги: США, обучение, F-16, самолеты, пилоты

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