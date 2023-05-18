Киевский суд обязал бывшую жену компенсировать расходы на увеличение ее груди

Главное: Соломенский райсуд Киева вынес решение обязать женщину компенсировать бывшему супругу половину расходов на увеличение ее груди.

Детали: В конце прошлого года муж после развода с женой обратился суд с необычным иском — потребовал вернуть ему половину денег, потраченных на увеличение груди его уже бывшей жены. В иске он потребовал разделить все имущество поровну, в том числе, и затраты на операцию для жены.

Согласно материалам дела, на эндопротезирование молочных желез было израсходовано из семейного бюджета 6 тысяч евро или 172 200 гривен.

Соответственно, муж требовал взыскать с бывшей жены 3000 евро за половину от стоимости операции.

Соломенский райсуд Киева признал такое требование мужчины правомерным, ведь операция делалась за счет общего бюджета.

Судья установил, что «неделимой является вещь, которую нельзя разделить без потери ее целевого назначения» (ст.183 Гражданского кодекса), а значит, если отделение в натуре невозможно, при разделе истец имеет право на компенсацию в материальном выражении.

Соответственно, мужчине полагается 3000 евро от бывшей жены за половину операции.