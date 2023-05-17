Стало известно, когда в украинских школах будет звучать последний звонок

Главное: Последний звонок в школах Украины рекомендуется провести 16 июня. Документы об образовании выпускникам департамент образования рекомендует вручать 21-23 июня.

Детали: В Министерстве образования и науки определились с датой последнего звонка в школах и выпускных. Также появились рекомендации, как провести эти мероприятия в условиях войны. Об этом рассказал заместитель министра образования Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона.

Последний звонок в школах Украины рекомендуется провести 16 июня. Однако каждое учебное заведение имеет право выбрать свою собственную дату. Формат праздника могут устанавливать не только в школах, но и военные администрации — в зависимости от ситуации в регионе.

Если во время мероприятия будет объявлена воздушная тревога, то всем участникам необходимо будет немедленно спуститься в укрытия. Это правило касается также и проведения выпускных.

«По усмотрению военных администраций каждого региона в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации по безопасности внутри страны научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022-2023 учебного года», — пояснил Витренко.

Документы об образовании выпускникам департамент образования рекомендует вручать 21-23 июня.

Кроме того, праздник последнего звонка могут устроить онлайн. Это касается тех школ, где нет укрытия или они расположены в потенциально опасном регионе.

Выпускных не будет на территориях, где обучение детей проходило в онлайн-режиме. Как подчеркивает заместитель министра, это важно для безопасности детей, родителей и учителей.

Стоит напомнить, что согласно постановлению правительства № 711 от 24 июня 2022 года, во время действия военного положения, учебный год длится с 1 сентября 2022 года до 30 июня 2023 года.

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