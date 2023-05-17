В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища. Названа причина

Главное: В столице проверят все укрытия из-за массовых жалоб граждан по поводу закрытых во время тревог убежищ.

Детали: В Киеве планируют проверить и открыть все укрытия из-за многочисленных жалоб киевлян по поводу закрытых бомбоубежищ. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

«Закрытие укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак — это преступление», — заявил он.

Попко отметил, что в КМВА поступило много жалоб по поводу закрытых укрытий во время последней ракетной атаки. Подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы. В этой связи в ближайшее время все столичные укрытия будут проинспектированы.

«В кратчайшие сроки все укрытия Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты. Таких случаев, как закрытие укрытий в столице не может быть. Это недопустимо», — заявил Попко.

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