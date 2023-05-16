Британия передаст Украине дроны с большей дальностью, чем у HIMARS, — СМИ

Главное: Издание Telegraph узнало, какие дроны Британия передаст Украине. Дроны-камикадзе имеют радиус действия более 200 км — это более чем вдвое превышает дальность установок HIMARS.

Детали: Великобритания передаст Украине сотни дронов-камикадзе, изготовленных по заказу. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что дроны-камикадзе имеют радиус действия более 200 км — это более чем вдвое превышает дальность установок HIMARS. Основной задачей дронов является перевозка боеприпасов.

«Их быстро разработали и адаптировали по значительно более низким затратам, чем другие», — рассказали источники издания, добавив, что «они имеют эффект, сравнимый с артиллерийским снарядом».

Секретность поставок объяснили коммерческой тайной, поскольку дроны все еще находятся на поздних стадиях закупок. Однако их поставят Украине уже в ближайшие месяцы.

Как пишет издание, в начале этого года компания оборонных технологий из Гемпшира QinetiQ работала с Минобороны Британии над программой беспилотников, чтобы «дать рекомендации по беспилотным летательным системам, которые могли бы быть легко развернуты украинскими военными».

По данным QinetiQ, один из тестовых проектов включал напечатанное на 3D-принтере дельтаобразное крыло дрона-камикадзе.

В тему: Британия передаст Украине ударные беспилотники с радиусом действия более 200 км.