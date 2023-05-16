Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Британия передаст Украине дроны с большей дальностью, чем у HIMARS, — СМИ

Британия передаст Украине дроны с большей дальностью, чем у HIMARS, — СМИ

Александр Панько
16.05.23 16:27
103
Британия передаст Украине дроны с большей дальностью, чем у HIMARS, — СМИ

Главное: Издание Telegraph узнало, какие дроны Британия передаст Украине. Дроны-камикадзе имеют радиус действия более 200 км — это более чем вдвое превышает дальность установок HIMARS.

Детали: Великобритания передаст Украине сотни дронов-камикадзе, изготовленных по заказу. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что дроны-камикадзе имеют радиус действия более 200 км — это более чем вдвое превышает дальность установок HIMARS. Основной задачей дронов является перевозка боеприпасов.

«Их быстро разработали и адаптировали по значительно более низким затратам, чем другие», — рассказали источники издания, добавив, что «они имеют эффект, сравнимый с артиллерийским снарядом».

Секретность поставок объяснили коммерческой тайной, поскольку дроны все еще находятся на поздних стадиях закупок. Однако их поставят Украине уже в ближайшие месяцы.

Как пишет издание, в начале этого года компания оборонных технологий из Гемпшира QinetiQ работала с Минобороны Британии над программой беспилотников, чтобы «дать рекомендации по беспилотным летательным системам, которые могли бы быть легко развернуты украинскими военными».

По данным QinetiQ, один из тестовых проектов включал напечатанное на 3D-принтере дельтаобразное крыло дрона-камикадзе.

В тему: Британия передаст Украине ударные беспилотники с радиусом действия более 200 км.

Тэги: Украина, Великобритания, беспилотник, военная помощь, война в Украине, дрон-камикадзе

Комментарии

Статьи

12.05.23 11:08

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Шпицберген: новое яблоко раздора между Западом и китайско-российским альянсом
16.05.23 14:07

Шпицберген: новое яблоко раздора между Западом и китайско-российским альянсом

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Опубликованы жуткие рисунки пыток заключенных в тюрьмах ЦРУ
Опубликованы жуткие рисунки пыток заключенных в тюрьмах ЦРУ
Опубликованы жуткие рисунки пыток заключенных в тюрьмах ЦРУ
Опубликованы жуткие рисунки пыток заключенных в тюрьмах ЦРУ
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.05.23 16:54

Ситуация в энергосистеме Украины ухудшается
16.05.23 15:54

В Одессе загадочной смертью умерли четырехлетние близнецы
16.05.23 15:23

Вторая волна половодья а Украине идет на спад
16.05.23 14:49

Минобороны РФ отчиталось об «уничтожении» ЗРК Patriot
16.05.23 14:22

В этом году пришкольных лагерей в Киеве не будет
16.05.23 13:49

В Запорожье неизвестные напали со стрельбой на военных
16.05.23 13:22

Беларуские войска привели в состояние повышенной боевой готовности
16.05.23 12:58

Реалити (2023): трейлер биографической драмы от HBO появился в Сети
16.05.23 12:49

В Минобороны назвали желаемое количество самолетов F-16
16.05.23 12:32

Один из нас: сериал остановили из-за забастовки сценаристов
16.05.23 16:54

Ситуация в энергосистеме Украины ухудшается
16.05.23 11:10

Стрим из гнезда аиста запустили в нацпарке «Пирятинский» на Полтавщине
16.05.23 10:10

Спасатели показали последствия ночной атаки на Киев
16.05.23 09:36

За сутки ВСУ уничтожили еще полтысячи оккупантов, — Генштаб
16.05.23 09:22

Ночная атака по Украине: ПВО сбила 6 «Кинжалов»
15.05.23 16:24

Главарь МВД «ЛНР» Игорь Корнет стал жертвой взрыва в центре Луганска, — СМИ
15.05.23 15:56

Британия начнет обучение украинских пилотов
15.05.23 11:47

ВСУ продвигаются вперед под Бахмутом. Оккупанты перебрасывают туда десантников
15.05.23 10:51

В Госдуме РФ подтвердили болезнь Лукашенко
15.05.23 10:14

Джордж Сорос умер?
12.05.23 16:57

Россияне и коллаборанты массово бегут из Донецкой области. На границе с РФ — многокилометровые очереди
10.05.23 16:30

В Великобритании появились на свет дети… от трех родителей
10.05.23 15:02

Поляки переименовали Калининград в Крулевец
10.05.23 12:56

Оккупанты готовят «эвакуацию» персонала ЗАЭС
10.05.23 13:58

Украина может купить у Бразилии сотни бронетранспортеров Guarani
11.05.23 11:18

Зеленский объяснил, почему Украина не начинает контрнаступление
10.05.23 09:08

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 196 310 солдат
11.05.23 13:20

После ухода россиян пропавшими без вести в Киевской области числятся почти три сотни людей
10.05.23 13:33

В ЕС оценили перспективу членства Украины в НАТО
12.05.23 16:30

В Украине могут возникнуть проблемы… с металлоломом
Фото и Видео
В Запорожье неизвестные напали со стрельбой на военных
В Запорожье неизвестные напали со стрельбой на военных
В Запорожье неизвестные напали со стрельбой на военных
В Запорожье неизвестные напали со стрельбой на военных
Реалити (2023): трейлер биографической драмы от HBO появился в Сети
Реалити (2023): трейлер биографической драмы от HBO появился в Сети
Один из нас: сериал остановили из-за забастовки сценаристов
Один из нас: сериал остановили из-за забастовки сценаристов
Форсаж Х (2023): трейлер обнародован, дата выхода известна, фанаты - на низком старте
Форсаж Х (2023): трейлер обнародован, дата выхода известна, фанаты - на низком старте
Стрим из гнезда аиста запустили в нацпарке «Пирятинский» на Полтавщине
Стрим из гнезда аиста запустили в нацпарке «Пирятинский» на Полтавщине
Над Кремлем снова были замечены неизвестные беспилотники
Над Кремлем снова были замечены неизвестные беспилотники
Спасатели показали последствия ночной атаки на Киев
Спасатели показали последствия ночной атаки на Киев
Верка Сердючка на Евровидении попала в курьезную ситуацию
Верка Сердючка на Евровидении попала в курьезную ситуацию
В самом центре Луганска прогремел мощный взрыв
В самом центре Луганска прогремел мощный взрыв
В Николаеве погибла маленькая девочка, играя на батуте
В Николаеве погибла маленькая девочка, играя на батуте
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.