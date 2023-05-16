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Новости > Беларуские войска привели в состояние повышенной боевой готовности

Беларуские войска привели в состояние повышенной боевой готовности

Александр Панько
16.05.23 13:22
162
Беларуские войска привели в состояние повышенной боевой готовности

Главное: Боеготовность белорусской армии решили «повысить» после падения самолетов и вертолетов в России. По словам Лукашенко, войска в течение нескольких суток находятся в повышенной боевой готовности.

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта (ЦКП) Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны (ВВС и ВПО) заявил, что белорусские войска в повышенной боеготовности с 13 мая. Об этом сообщает белорусское провластное информагентство БелТА.

«Без больших докладов. Давайте посмотрим на происходящее вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но, тем не менее, есть настораживающие факторы», — отметил формальный глава государства.

По его словам, войска в течение нескольких суток находятся в повышенной боевой готовности. Главе правящего режима Беларуси также доложили, что в субботу после инцидентов в соседней России белорусские ВВС и ПВО перевели в степень готовности номер один.

«Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области (РФ), когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, конечно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе», — заявил Лукашенко.

В тему: 13 мая в Брянской области разбились четыре воздушных судна российской армии — два вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35. Никто из членов экипажа не выжил.

Тэги: Александр Лукашенко, Россия, армия, войска, ПВО, Беларусь

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