Глава армянской церкви в Украине возглавил молебен в Буче с представителями Всемирного совета церквей

В рамках визита в Украину представителей Всемирного совета церквей, во главе с Генеральным секретарем преподобным доктором Джерри Пиллеем, состоялось посещение Бучи, где была организована тематическая фотовыставка и совместный молебен.

Как сообщает AnalitikaUA.net, у братской могилы на территории храма Андрея Первозванного, состоялась экуменическая молитва вместе с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций под руководством Главы украинской Епархии Армянской Апостольской Церкви Маркоса Оганесяна.

В мероприятиях принимали участие глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, Заместитель председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян, а также гости — представители религиозных организаций.

Издание отмечает, что в составе делегации Всемирного совета церквей, Украину посетил также ответственный за межцерковные вопросы Восточной Епархии ААЦ, архиепископ Виген Айказян.

Резня в Буче — массовое убийство мирных граждан, сопровождавшееся случаями мародёрства, похищений и пыток, совершённое в марте 2022 года в городе Буча Киевской области и его окрестностях, на территориях, которые контролировались российскими войсками в ходе вторжения в Украину. События имеют признаки военных преступлений и преступлений против человечества, в которых обвиняются военнослужащие ВС России.