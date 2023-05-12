Ученые рассказали о вкусе человеческого мяса

Главное: Ученые рассказали, какое на вкус человеческое мясо. В 2014 году у научного журналиста ВВС Грега Фута взяли кусок мышцы из его голени, чтобы изучить, какая она по вкусу.

Детали: Ученые провели уникальное исследование, в котором собрали свидетельства людей, причастных к каннибализму. Так они выяснили, какое по вкусу человеческое мясо. Об этом пишет Daily Mail.

В материалах исследователей приведены слова немецкого каннибала Армина Мейвеса. Он утверждал, что человеческое мясо больше похоже на свинину, однако «более горькое и жесткое».

А вот японский каннибал Исей Сагава заявил, что оно «нежное и мягкое», как тунец.

Люди, выжившие в авиакатастрофе в Андах в 1972 году и просто вынужденные есть своих попутчиков, уверяли, что замерзшая человеческая плоть не имеет вкуса.

Вместе с тем, в 2014 году у научного журналиста BBC Грега Фута взяли кусок мышцы из его голени, чтобы изучить, какая она по вкусу. Исследователи не пробовали его, а только обработали в лаборатории.

Так они получили представление о текстуре сырого мяса, а еще приготовили его и изучили ароматы.

Выяснилось, что мышечная ткань содержит такие же волокна, как куриная грудка и некоторые части, подобны говядине. По словам ученых, пахло оно очень приятно — более насыщенно, чем свинина или курица.

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