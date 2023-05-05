Украина к лету получит еще 80 «Леопардов»

Главное: Украина получит от Дании и Германии еще 80 танков Leopard 1. Они будут готовы к использованию в июне.

Детали: Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает TV2 Nyheder.

Глава Минобороны Дании 5 мая прибыл в Германию с рабочим визитом. Вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом он проверил, как проходят учения ВСУ на танках.

«То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 — это очень значительное количество», — сказал министр.

По его словам, танки Leopard 1 будут готовы к вводу в эксплуатацию в Украине уже 1 июня. Подготовка украинских танкистов продлится около месяца.

Министр обороны Дании отметил, что указанные танки Leopard 1 были выведены из эксплуатации в 2005 году. Они находились на хранении.

«Они (танки) обладают очень хорошей способностью к стрельбе и хорошей возможностью ориентироваться на местности», — добавил Поульсен.

В тему: Германия передала Украине обещанные танки Leopard 2.