НБУ продолжает массово аннулировать лицензии

Главное: Восемь небанковских учреждений в Украине лишились лицензий. Решение НБУ.

Детали: НБУ продолжает аннулировать лицензии. Их лишились восемь небанковских учреждений, а семь из них были исключены из Государственного реестра финансовых учреждений, информирует финансовый регулятор.

Сообщается, что на основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии и исключены из госреестров на основании поданных документов ООО «ФК Юніон Капітал», ПО «Ломбард Рантьє» (ЧП «Фінансовий альянс рантьє», ЧП «Українська фінансово-інвестиційна компанія»), ООО «ФК Інкасо фінанс», ООО «Трійка Капітал», ООО «Гарда Фінанс», ООО «ФК Комбі», а также ООО «Рента лізинг».

Отмечается также, что на основании заявлений компаний исключены: ООО «ФК Інвесткапітал» из Госреестра финучреждений и ООО «Іншуренс Адвайзорс» из Государственного реестра страховых и перестраховательных брокеров.

Резюмируется, что у ООО «Вердикт капітал» были аннулированы лицензии на основании поданного заявления.

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