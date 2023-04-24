В Украине появятся новые-старые 500-гривневые банкноты

Главное: Новые-старые банкноты появятся в Украине. Номиналом в 500 гривен.

Детали: НБУ сообщил, что уже со вторника, 25 апреля, будут выпущены в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015-го года. Однако есть нюанс.

Финансовый регулятор говорит, что на них будет стоять подпись председателя НБУ Андрея Пышного и отражение года выпуска.

Поясняется: «Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины».

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