В Украине прошли богослужения в память жертв Геноцида армян

Богослужения в память о жертвах Геноцида армян состоялись в Армянских церквях и памятных хачкаров Украины 24 апреля. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

В столице у хачкара, посвященного памяти невинных жертв армянского и украинского народов, установленного в одном из парков в центре столицы Украины, состоялась памятная церемония, посвященная 108-й годовщине Геноцида армян. Молебен возглавлял глава Украинской Епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Маркос Оганесян в присутствии представителей Союза армян Украины, Киевской общины, замглавы САУ Давида Мкртчяна и посла РА в Украине Владимира Карапетяна.

Среди участников мероприятия в Киеве — Представитель Уполномоченного по правам человека Михаил Спасов, Посол Ватикана в Украине, шестой апостольский нунций, архиепископ Висвальдас Кульбокас, представители ряда национальных сообществ и духовенства Украины.

Почтение памяти жертв Геноцида армян, традиционно прошли во всех областях Украины. Памятные мероприятия стартовали с молебна во всех армянских церквях страны.

Как известно, армяне Украины активно проявляют гражданскую позицию как в отношении исторической родины, так и в защите интересов Украины.

Напомним, в Украине Геноцид армян признан десятками районных, городских и областных советов, а также АР Крым. В Верховную Раду дважды вносились законопроекты о признании Геноцида армян. В столетнюю годовщину трагедии, Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память жертв.

Союз армянской молодежи Украины в этом году также приготовил тематический видеоролик на украинском языке.