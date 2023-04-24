Теперь в Дії можно получить важную справку

Главное: В Дії можно получить справку о несудимости. Министр цифровой трансформации отмечает, что эта услуга доступна только после обновления приложения по последней версии.

Детали: Через приложение Дія теперь можно получить еще один документ — выписку о несудимости. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Продолжаем цифровизировать самые популярные госуслуги. Выписку о несудимости ежегодно получают около 1 млн человек. Теперь можете сделать это в Дії за несколько кликов», — написал министр.

Этот документ, который необходим во многих ситуациях, поэтому украинцы часто обращаются за такой услугой.

«Полностью автоматизировали услугу. Больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если ваши данные есть в реестрах. Через 5 минут после получения выписки вам поступит пуш-уведомление», — говорится в сообщении Федорова.

Но министр отмечает, что эта услуга доступна только после обновления Дії по последней версии.

В тему: Военнообязанные украинцы не будут получать повестки в приложении Дія.