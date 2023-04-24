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Новости > Сборная Украины по футболу не будет сниматься с отбора на Евро-2024

Сборная Украины по футболу не будет сниматься с отбора на Евро-2024

Абелардо
24.04.23 16:16
108
Сборная Украины по футболу не будет сниматься с отбора на Евро-2024

Главное: Сборная Украины по футболу продолжит отбор на Евро-2024 несмотря на присутствие Беларуси. Андрей Павелко разъяснил ситуацию.

Детали: Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook заявил о том, что сборная Украины не будет сниматься с отбора Евро-2024, несмотря на участие в турнире сборной Беларуси. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

«Национальная сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Благодарю Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации», — отметил он.

Павелко также привел текст полученного от Министерства молодежи и спорта письма.

«Учитывая решение Исполкома Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения Минмолодежьспорта, к полномочия которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие и белорусские команды», — отметили в министерстве.

«В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов, связанных с дальнейшим участием в соревнованиях, должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодежьспорта», — говорится в тексте письма.

«От себя добавлю, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне. Также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», — подчеркнул Павелко.

В тему: Сборная Украины по футболу снимется с отбора на Евро-2024?

Тэги: футбол, спорт, Андрей Павелко, сборная Украины по футболу, Евро-2024

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