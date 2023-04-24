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Новости > Буданов объяснил, почему Пригожин призвал окончить войну

Буданов объяснил, почему Пригожин призвал окончить войну

Александр Панько
24.04.23 15:49
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Буданов объяснил, почему Пригожин призвал окончить войну

Главное: Главарь ЧВК «Вагнер» ретранслирует позицию многих влиятельных людей в российском руководстве, заявил руководитель ГУР. Так начальник ГУР Кирилл Буданов прокомментировал призывы Пригожина окончить войну против Украины.

Детали: Призыв владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина окончить войну против Украины показывает настроения в России. Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Пригожин — один из новых лидеров, назовем это так. Понравится нам это или не понравится, но это факт. Он ретранслирует позицию многих людей, которые с ним связаны. Это достаточно влиятельные люди в российском руководстве. То, что ситуация плохая для России — мы с вами об этом говорили. Она для нас плохая, она и для них плохая. Это не может продолжаться вечно. И они понимают, что вопрос выживания для них стал», — сказал Буданов.

Начальник ГУР подчеркнул, что после завершения войны россиянам придется искать виновных, поэтому легче сказать, что «все идет по плану» и «мы победили».

«Вы понимаете, в чем парадокс? Ни один человек вам не сможет сказать, а какие цели, какова главная цель „специальной военной операции“. Ее не существует. Исходя из того, что ее не существует, это позволяет в любой момент объявить о то, что цель достигнута», — заявил Буданов.

В тему: В ГУР рассказали о незавидной судьбе главаря ЧВК «Вагнер».

Тэги: Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер», Кирилл Буданов, война в Украине, ГУР

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