В МИД назвали гарантии нормальной жизни Европы

Главное: Безопасность континента зависит от скорости и объемов снабжения оружием и боеприпасами для нужд ВСУ, отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Детали: Поражение страны-агрессора России в войне является гарантией нормальной жизни Европы. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба во время Совета министров иностранных дел ЕС, сообщается на сайте ведомства.

«Поражение России — это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет никакой более важной задачи. Для ее достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее», — заявил министр.

По его словам, более высокие шансы на победу у той стороны, которая обладает лучшей логистикой, в связи с чем ЕС должен ускорить поставки нашим воинам, чтобы обеспечить определяющее преимущество Украины на поле боя.

«У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их воплощения. Давайте уберем все бумажные стены. Преодолеем все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины», — добавил Кулеба во время обращения.

Также министр перечислил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные нужды Украины:

— в краткосрочной перспективе предоставить больше бронетехники, артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов, ПВО, боевой авиации, безотлагательное обучение украинских пилотов на F-16;

— в среднесрочной перспективе увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продолжить и расширить программы обучения украинских военных, увеличить объемы производства боеприпасов и покрыть потребности ВСУ;

— в долгосрочной перспективе сфокусироваться на развитии общей политики обороны, включающей Украину как неотъемлемую составляющую.

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