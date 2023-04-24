В Украине завтра станет еще теплее. Но будет мокро

Главное: Завтра в Украине будет дождливо. Температура воздуха максимально поднимется до +20 градусов тепла.

Детали: Завтра, 25 апреля, в Украине ожидается дождь, местами с грозами только в двух регионах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. В западных и восточных областях кратковременные дожди, днем местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла; днем 15-20°, на западе и востоке страны 9-14°; на высокогорье Карпат ночью и днем 1-6 ° тепла.

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