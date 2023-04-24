В ГУР анонсировали знаковую битву для новейшей истории Украины

Главное: Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Ее начало является тайной.

Детали: Начало решающей битвы между Украиной и РФ является тайной. Но мы к этому приближаемся. Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

На вопрос, не заставляют ли сегодняшние условия пересмотреть предварительные оценки касательно решающей битвы, он ответил: «Абсолютно не заставляют».

«Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают», — сказал Буданов

Он акцентировал, что начало этой битвы является тайной, но «все понимают, что мы к этому приближаемся».

«Об объемах и темпах поставок — конечно, что хотелось бы интенсифицировать и увеличить эти объемы. Это абсолютно понятно, исходя из этих условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем», — говорит Буданов.

По его мнению, достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем в ходе этой операции.

«На каких направлениях, что именно и как — от этого я воздержусь, извините», — добавил Буданов.

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