Буданов рассказал о поездке «Путина» в Украину

Главное: Оккупированные территории посетил двойник российского президента. А спецслужбы «немного недоработали» его визит, отметил глава ГУР Кирилл Буданов.

Детали: Временно оккупированные территории в Херсонской и Луганской областей недавно посещал двойник президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил начальник Главного правления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина, опубликованном 24 апреля.

На вопрос, действительно ли российский лидер ездил на украинские территории, глава ГУР ответил, что это зависит от того, «что вы хотите считать Путиным».

«В любом случае это был двойник. На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал якобы на юг, как вы сказали, они вообще немного недоработали, потому что каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать самолет, военно-президентский борт. На этот раз они его забыли. Проколы бывают», — отметил Буданов.

На уточнение, был ли все-таки двойник президента РФ на оккупированной территории, он сказал: «Да, посещал».

В тему: Двойник Путина: миф или реальность.