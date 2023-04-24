В ВСУ анонсировали «сезон бавовны» в Крыму

Главное: Наталья Гуменюк сказала, что в оккупированном Крыму нынешний сезон объявлен «сезоном бавовны, а не просто курорта». Россиянам, находящимся там, следует привыкать к звукам воздушной тревоги.

Детали: Находящимся в оккупированном Крыму россиянам, следует привыкать к звукам воздушной тревоги. Нынешний теплый период года на полуострове объявляется «сезоном бавовны». Об этом в воскресенье, 23 апреля, заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся», — сказала Гуменюк, комментируя появление окопов на некоторых песчаных пляжах на западе Крымского полуострова.

Гуменюк сказала, что в оккупированном Крыму нынешний сезон объявлен «сезоном бавовны, а не просто курорта».

«Поэтому к звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать», — резюмировала она.

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