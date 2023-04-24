ВСУ уничтожают лучшие подразделения врага в Бахмуте, — Сырский

Главное: Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ контратакуют в Бахмуте. Это позволяет уничтожать лучшие подразделения врага и выигрывать время, пояснил он.

Детали: Украинские военные в городе Бахмут Донецкой области не только ведут оборонительные действия, но и активно контратакуют, что дает возможность нашим силам уничтожать лучшие подразделения врага и выигрывать время. Об этом написал командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский в Telegram в понедельник, 24 апреля.

Указано, что сегодня Сырский работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях, где заслушал командиров и проанализировал оперативную обстановку. Сейчас ситуация контролируемая.

«На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Идут тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу», — сказал генерал.

По его словам, враг не оставляет цель оцепить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города.

«Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время», — отметил Сырский.

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