В ВСУ назвали альтернативу средствам ПВО

Главное: Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат назвал альтернативу средствам ПВО. Мобильные огневые группы станут этой альтернативой системам ПВО, которые не могут покрыть всю территорию страны.

Детали: Средства ПВО не могут покрыть всю территорию Украины ввиду своей малочисленности. Поэтому действенными в борьбе против оружия врага становятся мобильные огневые группы, вооруженные стрелковым оружием или пулеметами. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

«Мы в таких реалиях, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и Буки тоже недолговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей. Мы постепенно идем по пути замены советского парка техники ЗРК, а мобильно-огневые группы — это то, что удалось сделать и удается наращивать», — пояснил он.

Спикер ВС ВСУ отметил, что эффективность мобильно-огневых групп со временем растет.

«Даже радиотехническая бригада, которая предназначена больше отслеживать воздушное пространство, в прошлый раз уничтожила из 10 БПЛА половину, и именно ночью», — рассказал Игнат.

По его словам, вооружение, которое применяется против Украины, все же ново, даже если враг использует какие-то примитивные средства.

«Все равно нигде такой практики в мире нет. Поэтому украинские защитники и наше производство, которое наращивает обороты, приспосабливается к реалиям современной войны и производит новейшие средства. Это даже банальные квадрокоптеры, с которых сбрасывают те же гранаты — это тоже изобретение этой войны», — отметил спикер.

Он также прокомментировал эффективность систем С-UAS, которые планируют передать Украине США. По его мнению, если бы этих комплексов было много, то эффект был бы ощутим.

«Что такое 5-10 комплексов? Ну, это прикрыть где-то один объект важный. Я хочу сказать, что эффективность мобильных огневых групп, вооруженных собственно стрелковым оружием, пулеметами, а к ним добавляются устройства ночного видения, тепловизионное оборудование, оптика и прожекторы, и лазеры, я думаю, что эффективность мобильных огневых групп будет и дальше расти», — считает Игнат.

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