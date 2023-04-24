В ГСЧС рассказали о масштабах подтопления

Главное: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в Украине подтоплены 1,2 тысячи хозяйств и 200 домов. Также в настоящее время подтоплены 21 тыс. 87 га сельскохозяйственных угодий.
Детали: Подтопленными по состоянию на понедельник, 24 апреля, остаются 1201 домохозяйство и 208 домов в Украине. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В сообщении говорится, что гидрологическая ситуация контролируемая. Кроме того, наблюдается тенденция к снижению темпа повышения уровня воды в реках на севере Украины.
В настоящее время остаются подтопленными 1201 домохозяйств:
— Черниговская область — 488;
— Кировоградская — 323;
— Черкасская — 124;
— Днепропетровская — 89;
— Полтавская — 107;
— Киевская — 52;
— Волынская — 18.
Также подтоплены 208 домов:
— Кировоградская — 87;
— Днепропетровская — 51;
— Черкасская — 39;
— Черниговская — 29;
— Полтавская — 2.
В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплены 21087 га сельскохозяйственных угодий.
Транспортное сообщение нарушено к 33 населенным пунктам: в Черниговской области к 32 и Киевской — к одному.
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