Озвучена шокирующая цифра похищенных Россией украинских детей

Главное: РФ депортировала 20 тысяч украинских детей. Реальное число похищенных маленьких украинцев может быть значительно больше — около 200-300 тыс. человек.

Детали: Российские оккупанты похитили на временно оккупированных территориях Украины почти 20 тысяч украинских детей. Их вывезли на территорию России, где было создано более 70 лагерей для «перевоспитания» депортированных детей, с целью уничтожения их идентичности. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает Telegram-канал Верховной Рада Украины.

«19 393. Это данные о количестве депортированных в РФ украинских детей на онлайн-платформе „Дети войны“», — цитирует первого заместителя главы Комитета гуманитарной и информполитики Ирину Констанкевич канал Рады.

При этом высказывается предположение, что на самом деле российские оккупанты могли вывезти около 200-300 тыс. человек.

«По данным, озвученным Россией в открытых источниках, депортированных детей гораздо больше — более 700 000», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно исследованиям Йельской лаборатории гуманитарных исследований известно о более чем 70 лагерях для «перевоспитания» таких детей.

По словам Констанкевич, «это систематическая государственная политика РФ, чтобы „перевоспитывать“ украинских детей, уничтожая их идентичность. Они цинично убивают все родное и дорогое для наших детей, отнимают их от родителей, лишают их прошлого, нарушают их права. Они угоняют и уничтожают наше будущее. Они делают все, чтобы украинских детей было невозможно отыскать и вернуть на родину».

В тему: Россия «перевоспитывает» тысячи украинских детей в спецлагерях.