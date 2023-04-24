Twitter начал торговать «галочками»

Главное: «Галочку» в Twitter можно купить. Названа цена.

Детали: Социальная сеть Twitter обновила систему верификации аккаунтов. Теперь организациям предлагают купить «галочку» соответствующего цвета.

Там рассказали, что стоимость подписки Twitter Verified Organizations составляет тысячу долларов в месяц (плюс все применимые налоги) и пятьдесят долларов в месяц (плюс любые применимые налоги) за каждого дополнительного аффилированного лица в США.

Отмечается, что цены могут различаться в зависимости от региона и могут быть изменены.

Ожидается, что с помощью новой подписки, любая организация, которая Verified Organizations получит золотую «галочку» и квадратный аватар, если она является коммерческой или некоммерческой организацией, или серую «галочку» и круглый аватар, если она является правительственной или многосторонней организацией.

Информируется, что также организации могут присоединить к себе любое физическое или юридическое лицо, связанное с ними.

Поясняется, что аффилированный аккаунт получает подтверждение, что будет отмечен соответствующим цветом «галочки», а также значок аффилированного лица – небольшое изображение профиля своей материнской компании, отображаемое рядом с галочкой. Нажав на этот значок, пользователь попадает непосредственно в аффилированную организацию.

Говорится о том, что золотые и серые «галочки», квадратные аватарки и специальные значки принадлежности подтверждают и различают основной аккаунт, аккаунты спикеров и дочерних компаний, а также аккаунты организаций.

В Twitter уверяют: «Мы будем продолжать совершенствовать наш сервис и можем время от времени менять наши функции».

Резюмируется, что портал Twitter Verified Organization позволит организациям добавлять и удалять аффилированные аккаунты, а также немедленный статус верификации кому-либо в их сети, кто примет их приглашение стать аффилированным лицом.

В тему: В Twitter снова кое-что поменялось.