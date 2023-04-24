Выяснилось, как время года влияет на наш сон

Главное: Время года влияет на наш сон. Это выяснили ученые.

Детали: Ученые из Национального института здравоохранения Министерства здравоохранения США выяснили кое-что интересное. Стало известно, как время года влияет на наш сон.

Специалисты говорят, что на здоровый сон в первую очередь влияет количество часов сна, качество сна и график сна. Под качеством сна подразумевается, просыпается ли человек бодрым и полным сил.

Эксперты выяснили, что зимой людям требуется больше часов сна, чем летом. Интересно, что это влияет даже на городских людей, которые заменяют естественный свет искусственным, из-за чего на подъем требуется больше энергии, что также ухудшает самочувствие в течение дня.

Отмечается, что весной больше всего страдают аллергики. Пыльца доставляет сильный дискомфорт, от которого сложно избавиться даже ночью. Качество сна значительно падает и человек просыпается без сил. Страдают и те, кто чувствителен к изменениям светового режима.

Поясняется, что летом промежуток бодрствования значительно возрастает, однако и тут не без проблем. Увеличенный световой день и высокие температуры как бы сбивают с толку организм, из-за чего он иначе сообщает о необходимости отойти ко сну. В сочетании с влажностью создается тепловая нагрузка на организм, что также мешает высыпанию и провоцирует бессонницу.

Резюмируется, что осенью световой день начинает сокращаться. Короткие дни и ранние закаты заставляют человека весь день чувствовать себя сонным, а уже ранним вечером организм требует отправиться в постель. Все это сопровождается ленью и хандрой.

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