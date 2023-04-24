Ученые узнали о людях кое-что действительно важное

Главное: Люди вне зависимости от культуры, в которой они воспитаны, и страны, в которой проживают. Это выяснили ученые.

Детали: Как выяснили ученые из Сиднейского университета, люди вне зависимости от культуры, в которой они воспитаны, и страны, в которой проживают, одинаково отзывчивы. Появились данные их отчета.

Отмечается, что в проведенном эксперименте участвовали 350 человек различного этнического и культурного происхождения (Австралия, Гана, Эквадор, Италия, США, Великобритания, Польша и Россия), которых записывали на видео, как они взаимодействовали друг с другом в бытовых ситуациях (например, помогали приготовить еду).

Эксперты узнали, что в среднем малознакомые люди разных культур проявляют инициативу в помощи приготовления еды в течение одной минуты и 42 секунд.

Кроме этого было установлено, что человек вне зависимости от происхождения и языка, на котором они разговаривают, в семь раз вероятнее согласится помочь другому, нежели чем откажется, в шесть раз вероятнее, чем проигнорирует.

В труде резюмируется, что люди, выросшие с различным бэкграундом на разных континентах, готовы пойти навстречу друг другу примерно с той же частотой, как во взаимодействии со своими земляками.

В тему: Японские ученые поведали, сколько шагов должен проходить в день человек.