В США уже заговорили о дефолте

Главное: В США может произойти дефолт. Это допустили в Белом доме.

Детали: Чиновники Белого дома допускают, что в США произойдет дефолт из-за отказа президента Джо Байдена от переговоров со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по вопросу повышения потолка госдолга. Об этом говорится в публикации Politico.

Как отмечается, «между главой государства и спикером отсутствует не только официальная, но и неформальная коммуникация по повышению потолка госдолга».

Подчеркивается, что политики общаются только во время выступлений для журналистов.

Накануне, 19 апреля, Кевин Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на полтора триллиона долларов, который предусматривает экономию более 4,5 триллиона долларов и ограничение роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

При этом политик пообещал провести закон через палату представителей, а потом направить в сенат.

В тему: Мировую финансовую систему ждет серьезное испытание.