Стало известно, как одиночество влияет на организм человека

Главное: Ученые выяснили, как влияет на наш организм одиночество. Его можно сравнить с голоданием.

Детали: Ученые из Венского и Кембриджского университетов выяснили, как влияет одиночество на организм человека. Появились данные их отчета.

Они говорят, что восемь часов одиночества у некоторых людей сопоставимы по эффекту с восьмичасовым голоданием.

Как отмечается, чаще всего от отсутствия компании страдают люди, которые живут одни или которым особенно нравится социальное взаимодействие.

Психологи Ана Стижович и Пол Форбс информируют: «В ходе лабораторного исследования мы обнаружили поразительное сходство между социальной изоляцией и голоданием. Оба состояния вызывают снижение энергии и повышенную утомляемость. Это удивительно, учитывая, что лишение пищи буквально заставляет нас терять энергию, а социальная изоляция нет».

Поясняется, что для лабораторного теста авторы пригласили тридцать женщин-добровольцев, которых обследовали в течение трех дней по восемь часов.

Сообщается: «В первый день их оставили без социальных контактов, во второй без еды, в третий без того и другого. Параллельно участницы рассказывали об уровне своего стресса, настроении и усталости, также им измеряли частоту сердечных сокращений и уровень в слюне гормона стресса кортизола».

Эксперты отмечают, что в другом, уже полевом эксперименте приняли участие 87 человек, проживающих в Австрии, Италии и Германии; он проводился весной 2020 года в период самоизоляции из-за коронавируса. Участники находились не менее восьми часов в одиночестве, а потом должны были ответить на вопросы в мобильном приложении – вопросы были аналогичны тем, которые задавались женщинам в лабораторном тесте.

В публикации сказано о том, что оба этапа показали, что изоляция действительно способна истощать запасы энергии.

Говорится, что по тесту с едой и одиночеством авторы сделали вывод: больше всего пострадали те, кто жил один и по натуре был более общительным. Их общий уровень энергии заметно снижался в дни, когда они ни с кем не общались, по сравнению с периодами, когда небольшое взаимодействие с людьми все-таки было.

Специалисты думают, что по мере увеличения времени, проведенного в изоляции, ущерб для здоровья будет только усугубляться.

Стоит отметить, что прошлые исследования также сравнивали одиночество с проблемами общественного здравоохранения, например с ожирением, предполагая, что есть большой риск преждевременной смерти из-за социальной изоляции. Также они продемонстрировали наличие петли обратной связи: чем меньше у человека социальная активность, тем больше вероятность, что он снова захочет выйти в мир и установить связи. Получается своего рода спираль одиночества, из которой все труднее и труднее выбраться.

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