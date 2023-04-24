Ученые провели занимательный эксперимент с попугаями

Главное: Ученые провели интересный эксперимент с попугаями. Они выяснили, могут ли эти птицы пользоваться видеосвязью.

Детали: Ученые из Северовосточного университета в Бостоне (США) и Университете Глазго в Шотландии провели интересный эксперимент с попугаями. Об этом передает ВВС.

Они попытались проверить, смогут ли данные пернатые взаимодействовать друг с другом по видеосвязи, чтобы получить необходимую им дозу умственной стимуляции.

В публикации сказано, что без общения попугаи могут демонстрировать признаки скуки и одиночества, качаясь, расхаживая из стороны в сторону или выдергивая у себя перья.

Эксперты показали попугаям, как звонить друг другу по видеосвязи с планшета. При этом хозяева попугаев повесили для них колокольчики и дали понять, что если птица зазвонит в колокольчик, ей покажут экран планшета.

Всего в эксперименте приняли участие восемнадцать попугаев и их заводчиков из числа пользователей обучающей онлайн-платформы Parrot Kindergarten (Детский сад для попугаев).

Как отмечается, ученые заметили, что освоив систему с колокольчиками, птицы начали активно просить своих хозяев помочь им позвонить пернатым друзьям.

Сообщается, что перед экраном большинство попугаев вели себя очень заинтересованно: они копировали поведение друг друга, вместе пели и вместе чистили перья.

В то же время, как поведал исследователь Ильена Хирски-Даглас, некоторые вместе засыпали, глядя друг на друга, а другие отлетали от экрана, чтобы подобрать какую-то вещь, и возвращались, чтобы показать ее другу. Попугаи также быстро выбрали себе любимых собеседников и просили позвонить именно им.

Информируется, что, проанализировав более тысячи часов съемок с участием попугаев, эксперты установили, что позитивный эффект видеозвонков очевиден.

Они говорят, что живущим у людей птицам не хватает общения, которое есть у них в стае в условиях дикой природы, и видеосвязь, по наблюдениям исследователей, действительно может сыграть роль альтернативы.

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