Трамп издаст новую книгу – ее можно будет купить с автографом

Главное: Дональд Трамп выпускает новую книгу. Она выйдет в продажу уже 25 апреля.

Детали: Уже во вторник, 25 апреля, в продажу поступит новая книга экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в социальной сети Truth Social поведал сам политик.

Работа будет называться «Письма Трампу».

Он написал: «Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому».

Стоит отметить, что купить книгу можно за 99 долларов, а с автографом бывшего главы Белого дома – за 399 долларов.

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