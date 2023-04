Джонсон называл себя… фюрером и королем

Главное: Борис Джонсон называл себя фюрером. Также он именовал себя королем.

Детали: Издание The Times опубликовало скандальный отрывок из книги Johnson at 10: The Inside Story под авторством Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла. В нем сказано о странных высказываниях бывшего премьера Великобритании Борис Джонсона.

Так, находясь на посту, он якобы именовал себя при своих подчиненных «фюрером» и «королем, принимающим решения».

Цитируются такие его слова: «Я должен держать все под контролем. Я фюрер. Я король, принимающий решения».

Также повествуется о том, что политик нецензурно обзывал критиков внутри Консервативной партии, а также бывшего редактора Sunday Times Эмму Такер.

