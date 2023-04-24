Главное: Дональд Трамп заговорил о Китае. Обещает добиться полной экономической независимости от конкурентов.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп сделал интересное заявление по поводу Китая. Он сделал это, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

Так, политик сказал: «Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле».

Кроме этого экс-глава государства пообещал: «Я добьюсь тотальной независимости от Китая».

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