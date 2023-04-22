Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, в каких городах мира украинцы смогут сдать мультитест

Стало известно, в каких городах мира украинцы смогут сдать мультитест

Агата Кловская
22.04.23 15:00
233
Стало известно, в каких городах мира украинцы смогут сдать мультитест

Главное: Украинцы смогут сдать мультитест за границей. Появился список городов.

Детали: В министерстве образования и науки Украины поведали, что проведение основной сессии национального мультипредметного теста было подтверждено в 24 странах. Появился список городов, где это можно сделать.

Информируется, что в том случае, если вы создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, то изменить локацию можно после получения сертификата до 7 мая этого года.

Сообщается, что, несмотря на увеличение количества городов, существуют ограничения по количеству мест для участников.

Подчеркивается: «В случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией».

Список стран и городов такой: Австрия (Вена), Азербайджан (Баку), Бельгия (Брюссель), Болгария (Варна и София), Великобритания (Абериствит, Эдинбург и Лондон), Грузия (Тбилиси), Дания (Орхус), Эстония (Таллинн), Ирландия (Дублин), Испания (Валенсия), Италия (Милан и Рим), Канада (Эдмонтон, Монктон и Торонто), Латвия (Рига), Литва (Каунас), Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг и Мюнхен), Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков и Люблин), Португалия (Лиссабон), Румыния (Бухарест), США (Нью-Йорк и Сакраменто), Венгрия (Будапешт), Финляндия (Хельсинки), Франция (Марсель и Париж), Чехия (Брно и Прага), а также Швеция (Стокгольм).

В тему: Украинских 11-классников освободили от итоговой аттестации.

Тэги: общество, образование, беженцы, заграница, новости Украины, мультитест

Комментарии

Статьи

22.04.23 13:09

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Украина распродает уникальные государственные компании... по смешным ценам
20.04.23 21:04

Украина распродает уникальные государственные компании... по смешным ценам

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины
Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины
Фильм «Эгрегор» - мистика с антихристианским душком и плохой игрой актеров
Фильм «Эгрегор» - мистика с антихристианским душком и плохой игрой актеров
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.04.23 15:07

Вода в Киеве продолжает потихоньку спадать
22.04.23 14:46

Спасатели рассказали об актуальной ситуации с паводком в Украине
22.04.23 14:34

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 185 730 солдат
22.04.23 12:20

Хмельницкая епархия УПЦ передала лекарство для воинов ВСУ
21.04.23 16:54

Разгадана тайна календаря майя
21.04.23 16:23

Twitter начал удаление «синих галочек». Под «раздачу» попали и знаменитости
21.04.23 15:56

Берлин не имеет ничего против операций ВСУ на территории России
21.04.23 15:23

Мир может побить температурный рекорд уже в этом году
21.04.23 14:57

Заболеваемость коронавирусом в Украине уверенно снижается
21.04.23 14:37

США в ближайшие недели начнут обучение ВСУ на танках Abrams
22.04.23 14:34

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 185 730 солдат
21.04.23 14:57

Заболеваемость коронавирусом в Украине уверенно снижается
21.04.23 11:38

Появилось видео мощного взрыва в Белгороде в результате авиаудара ВС РФ
21.04.23 11:36

Купить «киевский метеорит» уже предлагают ушлые аферисты. Цена - от 8000 до 60 000 грн
21.04.23 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 185 050 солдат
20.04.23 16:24

Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным, — Столтенберг
20.04.23 15:19

Оккупанты планируют украсть более 26 тысяч украинских детей
20.04.23 13:43

Метеорит над Киевом: Госкосмос Украины подтверждает версию падения космического тела
20.04.23 12:11

Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев
20.04.23 11:49

По состоянию на 2023 год население Украины составляет 36,7 млн человек, - ООН
17.04.23 13:17

Украина начала продавать электричество еще в одну страну
18.04.23 15:53

Зеленский посетил очередную горячую точку на фронте
17.04.23 15:52

Под Мариуполем раздалась серия взрывов
17.04.23 16:03

Берлускони стало намного лучше – он хочет вернуться в большую политику
18.04.23 11:55

На Виннитчине санитар задушил пациентку прямо в больнице
18.04.23 10:19

Буданов рассказал, что будет происходить в Украине в этом и следующем году
18.04.23 12:59

Пугачева повесила микрофон на гвоздь
17.04.23 12:16

Байден наконец-то сказал что-то разумное
18.04.23 20:51

Глава Минэнерго намекнул на повышение тарифов на электроэнергию в Украине
17.04.23 11:22

У берегов криминального итальянского острова нашли кокаин
Фото и Видео
В селе на Киевщине нашли противотанковую мину
В селе на Киевщине нашли противотанковую мину
В селе на Киевщине нашли противотанковую мину
В селе на Киевщине нашли противотанковую мину
Появилось видео мощного взрыва в Белгороде в результате авиаудара ВС РФ
Появилось видео мощного взрыва в Белгороде в результате авиаудара ВС РФ
Купить «киевский метеорит» уже предлагают ушлые аферисты. Цена - от 8000 до 60 000 грн
Купить «киевский метеорит» уже предлагают ушлые аферисты. Цена - от 8000 до 60 000 грн
Трамп заявил, что США сами «подстегнули» Россию начать войну в Украине
Трамп заявил, что США сами «подстегнули» Россию начать войну в Украине
Появились подробности атаки России дронами на Винницкую и Полтавскую области
Появились подробности атаки России дронами на Винницкую и Полтавскую области
Сегодня можно наблюдать редкое солнечное затмение. Астрологи рассказали, что в этот день лучше не делать
Сегодня можно наблюдать редкое солнечное затмение. Астрологи рассказали, что в этот день лучше не делать
Мемы и видеоприколы, посвященные падению НЛО под Киевом
Мемы и видеоприколы, посвященные падению НЛО под Киевом
Метеорит или спутник: под Киевом упал НЛО
Метеорит или спутник: под Киевом упал НЛО
Под Нижним Новгородом пылает крупный склад химзавода
Под Нижним Новгородом пылает крупный склад химзавода
На территории Белого дома произошел необычный инцидент
На территории Белого дома произошел необычный инцидент
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.