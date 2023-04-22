Стало известно, в каких городах мира украинцы смогут сдать мультитест

Главное: Украинцы смогут сдать мультитест за границей. Появился список городов.

Детали: В министерстве образования и науки Украины поведали, что проведение основной сессии национального мультипредметного теста было подтверждено в 24 странах. Появился список городов, где это можно сделать.

Информируется, что в том случае, если вы создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, то изменить локацию можно после получения сертификата до 7 мая этого года.

Сообщается, что, несмотря на увеличение количества городов, существуют ограничения по количеству мест для участников.

Подчеркивается: «В случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией».

Список стран и городов такой : Австрия (Вена), Азербайджан (Баку), Бельгия (Брюссель), Болгария (Варна и София), Великобритания (Абериствит, Эдинбург и Лондон), Грузия (Тбилиси), Дания (Орхус), Эстония (Таллинн), Ирландия (Дублин), Испания (Валенсия), Италия (Милан и Рим), Канада (Эдмонтон, Монктон и Торонто), Латвия (Рига), Литва (Каунас), Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг и Мюнхен), Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков и Люблин), Португалия (Лиссабон), Румыния (Бухарест), США (Нью-Йорк и Сакраменто), Венгрия (Будапешт), Финляндия (Хельсинки), Франция (Марсель и Париж), Чехия (Брно и Прага), а также Швеция (Стокгольм).

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