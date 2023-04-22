Спасатели рассказали об актуальной ситуации с паводком в Украине

Главное: Большая вода не уходит из Украины. Есть подтопления.

Детали: В ГСЧС поведали о ситуации с паводком в Украине на субботу, 22 апреля. Как сообщается, сейчас наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере нашей страны.

Информируются, что фиксируется сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг.

При этом остаются подтопленными 1 251 тысячи домохозяйств в таких областях: Черниговская (488), Кировоградская (323), Черкасская (140), Днепропетровская (123), Полтавская (107), Киевская (52) и Волынская (18).

Кроме этого подтоплены 223 дома в таких областях: Кировоградская (87), Днепропетровская (65), Черкасская (40), Черниговская (29) и Полтавская (два).

Отмечается, что на данный момент гидрологическая ситуация контролируется и находится под усиленным контролем ГСЧС.

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