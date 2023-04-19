В Минобороны подтвердили прибытие в Украину систем Patriot

Главное: Алексей Резников подтвердил прибытие систем Patriot в Украину. Украинские силы ПВО максимально быстро освоили системы, а партнеры страны сдержали слово.

Детали: Системы противовоздушной обороны Patriot наконец прибыли в Украину, поэтому защита неба от российских захватчиков станет более эффективной. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

«Сегодня наше прекрасное украинское небо становится безопаснее, потому что в Украину прибыли системы ПВО Patriot», — написал он.

Министр отметил, что украинские силы ПВО максимально быстро освоили системы, а партнеры страны сдержали слово.

Резников отметил, что это результат упорной работы под руководством президента Владимира Зеленского. К тому же, он поблагодарил министров обороны США, Германии и Нидерландов, а также американский, немецкий, голландский народы.

Он также рассказал о том, как начинались разговоры о Patriot для Украины.

«Знаете ли вы, как визуализировать сон? Надо рассказать об этом миру и дать ему жизнь! Именно так произошло с Patriots, еще до крупномасштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность моей жизни в самый важный момент моей жизни», — написал он.

Резников упомянул о своей поездке в США в августе 2021 года, когда он исполнял обязанности замглавы правительства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Тогда я впервые сказал нашим партнерам: „Нам нужны Patriots“. Свобода и независимость нашей страны под угрозой. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможное возможно», — добавил он.

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