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Новости > Украинский колдун Василий Романишин шпионил в пользу РФ и «Империи ведьм»

Украинский колдун Василий Романишин шпионил в пользу РФ и «Империи ведьм»

Агата Кловская
18.04.23 20:29
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Украинский колдун Василий Романишин шпионил в пользу РФ и «Империи ведьм»
Главное: Украинского колдуна обвиняют в шпионаже в пользу союза русских колдунов и колдуний «Империя сильнейших ведьм».
 
Детали: В феврале 2023 СБУ задержала жителя села Владиевка Николаевской области Василия Романишина по подозрению в том, что он «сливал» противнику данные об обороне Николаева. Как пишет BBC, Романишин — в прошлом слесарь, а ныне считает себя колдуном. Он изначально попал в поле зрения правоохранителей из-за того, что ставил лайки под публикациями в поддержку Путина в «ведьмаческих» группах.
 
Задержанный, по данным следствия, был завербован союзом русских колдунов и колдуний «Империя сильнейших ведьм».
 
СБУ установила, что Романишин 7 октября 2022 года лайкнул публикацию в соцсети «Ритуал от Алены Полынь в поддержку президента РФ Владимира Путина в День рождения» (Полынь — глава «Империи сильнейших ведьм»). Суть обряда состоит в том, что нужно зажечь «красную нецерковную свечу» и 9 раз прочесть короткое «пожелание силы» для Путина.
 
Этот «лайк» на картинке в ВК силовики расценили как «распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины» (ч.2 ст. 436-2 Уголовного кодекса). Данные действия обнаружило местное управление СБУ, а затем передало материалы для расследования полиции. За совершенное Романишину угрожало до 8 лет тюрьмы.
 
Суд арестовал Василия Романишина 4 февраля с залогом 217 тысяч гривен. Но на этом этапе о шпионаже следствие не сообщало.
 
А уже 15 февраля пресс-центр СБУ опубликовал релиз, в котором сообщается о задержании «агента ФСБ, сливавшего врагу данные об обороне Николаева». С этого момента к обвинению добавилась ст. 111 — «шпионаж».
 
«Российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству из-за запрещенной соцсети „Вконтакте“. По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона», — сообщила тогда СБУ.
 
Правоохранители считают, что Алена Полынь и ее «Империя ведьм» — это вербовочный центр.
 
Сельскому «колдуну» из Врадиевки светит пожизненное заключение.

Тэги: колдун, ведьма, война в Украине, Василий Романишин

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