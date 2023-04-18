Зеленский посетил очередную горячую точку на фронте

Главное: Владимир Зеленский сегодня посетил Авдеевку. Президент вручил военнослужащим государственные награды.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский побывал сегодня в Донецкой области. Он посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Об этом сообщает пресс-службу ОП.

Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» по ситуации в районе его ответственности.

Также он пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

«Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы — того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен каждому украинцу за тот большой путь, который вы проходите ежедневно», — сказал Зеленский.

Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена «За мужество» II и III степеней.

В свою очередь военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

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