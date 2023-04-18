Мать Саакашвили сделала страшное заявление по поводу своего сына

Главное: Мать Михаила Саакашвили прокомментировала состояние здоровья своего сына. Она говорит, что он превратился в скелет.

Детали: Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания прокомментировала состояние здоровья своего сына. По ее словам, все очень плохо.

Женщина сказала: «Человек превратился в скелет. Когда он встает, то позвоночник весь скрученный, он еле передвигается, как столетний пожилой. Что касается еды, то он питается, но, видимо, организм не усваивает пишу».

Она добавила, что его защита подала иск в Страсбургский суд по правам человека после отказа грузинских судов отсрочить тюремное наказание бывшему главе государства и направить его на лечение за границу.

При этом мать политика не знает, какой срок требуется Европейскому суду для рассмотрения иска.

Уточняется, что данный иск подразумевает дать возможность Михаилу Саакашвили пройти лечение и поправить свое здоровье.

Напомним, что политик был задержан в Грузии 1 октября 2021-го года. Михаила Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому эпизоду его приговорили к трем годам лишения свободы, а во втором к шести годам. Также Михаил Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.

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