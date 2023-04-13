Паводки в Украине «отрезали» некоторые населенные пункты

Главное: В Украине наблюдаются паводки. С некоторыми населенными пунктами утрачено сообщение.
Детали: В Украине начались паводки. Об их последствиях поведали в ГСЧС.
Сообщается, что из-за них уже отсутствует транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами, однако нынешняя ситуация контролируемая.
Отмечается, что спасатели взаимодействуют с Гидрометцентром, а также предупреждает местные органы власти и людей о возможных подъемах уровней воды.
Информируется: «Такие предупреждения мы делали перед подъемами, которые произошли в последние дни, 12-13 апреля, в частности. Это участки Днестра, Галич-Залещики. Там будет продолжаться и сейчас повышение уровня воды на 1,2-1,7 метров над текущими отметками. Сегодня-завтра у нас: верхний Днепр в пределах страны – будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 метра».
В ГСЧС говорят, что есть затопление пойм и отдельных участков, в частности в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском и Нежинском районах Черниговской области.
Там поведали, что, по состоянию на утро четверга, водой Днепра подтоплены в Черниговской области 275 хозяйств в семи населенных пунктах.
Уточняется: «Это именно домохозяйства, подтоплений жилых домов нет».
Увы, с некоторыми населенными пунктами нарушено транспортное сообщение.
Поясняется: «Что касается реки Десна, то там временно прекращено транспортное сообщение с 10 населенными пунктами Новгород-Северского и Корюковского районов. И река Сейм – там также прекращено движение транспорта. Отсутствует транспортное сообщение с девятью населенными пунктами Нежинского района».
К счастью, пострадавших нет.
Резюмируется, что при улучшении погодных условий вода сойдет самотеком.
В тему: В Киеве начали готовиться к подтоплениям.