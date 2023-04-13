Паводки в Украине «отрезали» некоторые населенные пункты

Главное: В Украине наблюдаются паводки. С некоторыми населенными пунктами утрачено сообщение.

Детали: В Украине начались паводки. Об их последствиях поведали в ГСЧС.

Сообщается, что из-за них уже отсутствует транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами, однако нынешняя ситуация контролируемая.

Отмечается, что спасатели взаимодействуют с Гидрометцентром, а также предупреждает местные органы власти и людей о возможных подъемах уровней воды.

Информируется: «Такие предупреждения мы делали перед подъемами, которые произошли в последние дни, 12-13 апреля, в частности. Это участки Днестра, Галич-Залещики. Там будет продолжаться и сейчас повышение уровня воды на 1,2-1,7 метров над текущими отметками. Сегодня-завтра у нас: верхний Днепр в пределах страны – будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 метра».

В ГСЧС говорят, что есть затопление пойм и отдельных участков, в частности в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском и Нежинском районах Черниговской области.

Там поведали, что, по состоянию на утро четверга, водой Днепра подтоплены в Черниговской области 275 хозяйств в семи населенных пунктах.

Уточняется: «Это именно домохозяйства, подтоплений жилых домов нет».

Увы, с некоторыми населенными пунктами нарушено транспортное сообщение.

Поясняется: «Что касается реки Десна, то там временно прекращено транспортное сообщение с 10 населенными пунктами Новгород-Северского и Корюковского районов. И река Сейм – там также прекращено движение транспорта. Отсутствует транспортное сообщение с девятью населенными пунктами Нежинского района».

К счастью, пострадавших нет.

Резюмируется, что при улучшении погодных условий вода сойдет самотеком.

В тему: В Киеве начали готовиться к подтоплениям.