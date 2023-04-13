Россия вынуждена пересмотреть стратегические цели войны, — Генштаб

Главное: ВСУ сократили военный потенциал РФ. Поэтому Москве вынуждена пересмотреть стратегические цели войны, считает Алексей Громов.

Детали: Россия в очередной раз может пересмотреть стратегические цели войны — по вопросу поэтапного захвата украинского Левобережья в текущем году. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга в четверг, 13 апреля.

«Опыт и мужество наших защитников, умелое применение ими вооружения от стран-партнеров привело к сокращению военного потенциала РФ. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. В том числе по поэтапному захвату всего Левобережья Украины в текущем году», — отметил он.

Генштаб прогнозирует, что в весенне-летний период 2023 года враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей, которые вовлечены в войну против Украины.

Россия продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать их на территорию Украины, считает Громов.

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