Россияне отрезали голову живому украинскому пленному

Главное: Российский военный ножом отрезал голову пленному украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив. Судя по зеленым листья в кадре, можно предположить, что запись была сделана в прошлом году. СБУ начала расследование по этому факту.

Детали: Оккупанты жестоко убили пленного украинского военнослужащего и записали это на видео. Соответствующие кадры распространили российские провоенные паблики в социальных сетях. СБУ уже начала расследование жестокой казни украинского военного.

Российское оппозиционное издание Медуза сообщает, что одним из первых видео с отрезанием головы украинскому пленному опубликовал закрытый телеграм-канал создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. «Мужское государство» — это группа пабликов в соцсетях, идеологию которых описывают как «национал-патриархат». Интересно, что «Мужское государство» объявлено «экстремистской организацией», а его деятельность на территории России запрещена.

На кадрах видно, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив. Пленный кричит, что ему больно. Оккупанты комментируют казнь словами «Работаем, братья», «Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал». Отрезанную голову они демонстрируют на камеру и говорят, что ее надо отправить командиру убитого.

Кроме того, после совершения убийства российские оккупанты показали на камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия.

Судя по зеленым листья в кадре, можно предположить, что запись была сделана в прошлом году.

В Офисе президента отреагировали на шокирующую казнь украинского военного. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что за все будет ответ и ответственность.

CNN пишет, что видео с отрезанием голов украинским пленным — два. Одно, предположительно, снято летом, второе — совсем недавно. Сообщается, что на втором видео солдатам отрезали головы и руки. Видео снято «недалеко от Бахмута».

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