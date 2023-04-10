У Байдена появился хитрый план на президентские выборы

Главное: Джо Байден привлекает TikTok-блогеров. Они должны помочь ему выиграть президентские выборы.

Детали: На президентских выборах в США, которые должны пройти 5 ноября 2024-го года, Джо Байден собирается привлечь TikTok-блогеров. Об этом информирует издание Axios.

Отмечается, что так Белый дом хочет привлечь молодежь.

Сообщается: «Еще официально не выставленная кандидатура действующего президента на переизбрание будет опираться на сотни инфлюенсеров в социальных сетях, которые будут рекламировать достижения Джо Байдена, а вскоре у них может появиться и собственная комната для брифингов в Белом доме».

Ожидается, что таким образом демократы могут повысить авторитет Джо Байдена среди молодых избирателей, которые имеют решающее значение для успеха партии на предстоящих выборах.

Информируется: «Потенциально, именно молодые избиратели смогут противостоять большому числу подписчиков бывшего президента Дональда Трампа в социальных сетях, если он станет кандидатом от Республиканской партии».

В публикации сказано, что за работу с блогерами отвечают четыре сотрудника Белого дома.

Подчеркивается, что охват аудитории среди молодежи, а также среди жителей пригородных районов является приоритетом.

Уточняется: «Важность этого направления для команды Джо Байдена подтверждает и тот факт, что Роб Флаэрти, который возглавляет работу с блогерами, был назначен помощником президента, то есть получил должность топ-ранга, что и пресс-секретарь Белого дома».

Стоит добавить, что число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек.

В тему: Трамп очень жестко раскритиковал Байдена, заявив, что в Белом доме сидят идиоты.