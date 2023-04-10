Оккупанты похищают людей на Луганщине, подозревая их в поддержке Украины

Главное: В Старобельске Луганской области российские оккупационные войска организовывают обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины. Людей вывозят в неизвестном направлении.

Детали: В оккупированном Старобельске Луганской области российские войска вывозят в неизвестном направлении людей, которых подозревают в поддержке Украины, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

«Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими захватчиками на временно занятых территориях Украины. В частности, в Старобельске Луганской области российские оккупационные войска организовывают обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины и вывозят людей в неизвестном направлении, без возврата», — сказано в сводке.

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